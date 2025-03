Hospital Florianópolis altera atendimentos para reformas a partir desta quarta; veja mudanças Setor de emergência de traumatologia e ortopedia vai ficar fechado para reformas durante seis dias; hospital receberá novos equipamentos... ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O setor de emergência de traumatologia e ortopedia do Hospital Florianópolis, na região continental da capital catarinense, ficará fechado para reformas. A interdição inicia nesta quarta-feira (5) e vai até a próxima segunda-feira (10). O setor será reaberto com atendimento normalizado na terça-feira (11).

Saiba mais sobre as mudanças e como isso pode afetar o atendimento no hospital, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Professoras são afastadas de creche após flagrante de criança sozinha no pátio em SC

VÍDEO: Guardas jogam spray de pimenta no rosto de foliões no Carnaval de Florianópolis

Internado e sem memória: o que realmente se sabe sobre a demência de Oscar Maroni