Hospital Infantil recebe doação de R$ 168 mil no Desfile das Escolas de Samba de Florianópolis

Pelo segundo ano consecutivo, o Fort Atacadista realizou uma importante ação de solidariedade durante o Carnaval de Florianópolis, doando 100% dos valores arrecadados com a venda de ingressos das arquibancadas da Passarela Nego Quirido para o Hospital Infantil Joana de Gusmão – uma grande referência em tratamento oncológico para toda Santa Catarina. Neste ano, o valor doado foi de R$168.840,90, e a entrega do cheque ocorreu no intervalo dos Desfiles das Escolas de Samba, na Passarela Nego Quirido, nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro.

Saiba mais sobre essa importante doação e suas implicações no trabalho do Hospital Infantil Joana de Gusmão consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

