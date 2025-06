Hospital oferece sala de acolhimento para pais com bebês na UTI Neonatal em SC O espaço que faz parte do programa “Laços de Amor”, visa oferecer suporte psicossocial às famílias em momentos de vulnerabilidade no... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 21h16 ) twitter

ND Mais

O HRO (Hospital Regional do Oeste), em Chapecó, entregou na terça-feira (3) a nova sala de acolhimento para pais de recém-nascidos internados nas unidades neonatais. O espaço foi revitalizado como parte do programa “Laços de Amor: Fortalecendo Mães e Pais de Neonatos”, que visa oferecer suporte psicossocial às famílias em momentos de vulnerabilidade.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida das famílias no site do nosso parceiro ND Mais.

