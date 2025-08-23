Hospital Regional de Joinville pede transferência de pacientes por superlotação
Em ofício interno, a direção do Hospital Hans Dieter Schmidt orienta equipes a priorizarem transferências para garantir segurança e...
Um ofício interno da direção do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, no Norte de Santa Catarina, datado de quinta-feira (21), alerta para a situação de superlotação da unidade. De acordo com o painel do Cieges SC (Centro de Informações Estratégicas para Gestão do SUS), a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 95%, com 40 leitos ativos e apenas dois disponíveis. Já a enfermaria opera com 98,26% de ocupação, restando apenas quatro leitos livres.
Um ofício interno da direção do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, no Norte de Santa Catarina, datado de quinta-feira (21), alerta para a situação de superlotação da unidade. De acordo com o painel do Cieges SC (Centro de Informações Estratégicas para Gestão do SUS), a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 95%, com 40 leitos ativos e apenas dois disponíveis. Já a enfermaria opera com 98,26% de ocupação, restando apenas quatro leitos livres.
Saiba mais sobre a situação crítica do hospital e as medidas que estão sendo tomadas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Saiba mais sobre a situação crítica do hospital e as medidas que estão sendo tomadas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: