Hospital revela estado de funcionário vítima de grave acidente na ETA Cubatão em Joinville O acidente ocorreu no momento em que o profissional movimentava uma talha elétrica dentro da Casa de Bombas da estação ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 02h56 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h56 )

O trabalhador terceirizado que ficou ferido na manhã dessa segunda-feira (14), por conta de um acidente na ETA Cubatão (Estação de Tratamento de Água), permanece internado no Hospital Municipal São José, de Joinville. O acidente foi por volta das 10h40. Segundo informou o hospital, o homem está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e permanece em estado grave de saúde.

Saiba mais sobre o estado de saúde do funcionário e os detalhes do acidente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

