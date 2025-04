Hospital São José divulga vagas de emprego para o Sul de SC; veja quais As funções são voltadas a diferentes áreas e níveis de formação, com oportunidades também para PCDs ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Hospital São José de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, divulgou vagas de emprego para a contratação de novos profissionais em diversos setores. A iniciativa tem como o objetivo aumentar a equipe da instituição, que atualmente conta com 1,7 mil colaboradores.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades disponíveis e como se candidatar!

Leia Mais em ND Mais:

Feirão de empregos de multinacional em SC tem 350 vagas com salários a partir de R$ 2,7 mil

‘Destino Joaçaba’ é lançado com foco em eventos, turismo e negócios

Adeus, unha encravada? Influenciadora catarinense mostra técnica revolucionária