Hotéis de Jurerê celebram Páscoa com experiências gastronômicas e diversão para toda família IL Campanario e Jurerê Beach Village terão programação com Coelhinho da Páscoa, caça aos ovos, cinema ao ar livre e muitas delícias... ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 09/04/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Páscoa em Jurerê Internacional promete ser inesquecível e um dos destinos mais procurados do país neste feriado. Entre os dias 18 e 20 de abril, os dois hotéis do balneário, o IL Campanario e o Jurerê Beach Village, irão encantar hóspedes de todas as idades com uma programação temática repleta de experiências gastronômicas, lazer e recreação infantil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todas as atrações que esperam por você!

Leia Mais em ND Mais:

Instalação de outdoor causa incêndio em loja de roupas em Chapecó

Projeto quer liberar porte de arma para 1,4 milhão de advogados; entenda proposta

ND Mais expande cobertura nacional com investimento em Brasília e São Paulo