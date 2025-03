Hotel abandonado preocupa moradores por situação de risco à saúde e segurança em cidade de SC Hotel abandonado virou abrigo para pessoas em situação de rua e porta de entrada para focos de dengue ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 13/03/2025 - 22h45 ) twitter

A equipe do NDMais recebeu uma denúncia preocupante sobre um hotel abandonado localizado na Rua 1061, em Balneário Camboriú, que tem gerado sérios problemas e preocupação para os moradores da região. A estrutura do prédio está em condições alarmantes, com a piscina completamente tomada por água parada, o que cria um ambiente propício para o surgimento de focos do mosquito da dengue.

