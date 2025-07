HRO aplica medicação para AME pela primeira vez Com o avanço do HRO, pacientes da região Oeste poderão ter mais acesso à medicação sem a necessidade de longos deslocamentos para outros... ND Mais|Do R7 06/07/2025 - 02h55 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h55 ) twitter

O HRO (Hospital Regional do Oeste) em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, registrou um marco importante na área da saúde. Pela primeira vez, a unidade realizou a aplicação de medicação para AME (Atrofia Muscular Espinhal), uma doença genética rara e grave que compromete progressivamente os movimentos dos pacientes. O primeiro beneficiado foi o pequeno Emanuel, de apenas oito meses, que recebeu a dose no dia 3 de julho de 2025.

