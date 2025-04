Hygor marca, mas Avaí estreia na Série B 2025 com empate diante do Novorizontino Na estreia do Avaí e do técnico Jair Ventura no comando da equipe, o Leão ficou no empate […] ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 07/04/2025 - 05h05 ) twitter

Na estreia do Avaí e do técnico Jair Ventura no comando da equipe, o Leão ficou no empate em 1 a 1 com o Novorizontino, na noite deste domingo (6), na Ressacada, pela 1ª rodada da Série B 2025.

