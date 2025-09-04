Logo R7.com
Ibagy Night Run terá ‘preview’ neste sábado com treino para os atletas

A corrida Ibagy Night Run – 55 anos está marcada para o dia 13 de setembro na Beira-Mar Continental, em Florianópolis

ND Mais|Do R7

A Ibagy Night Run – 55 anos acontece apenas no dia 13 de setembro, mas para já ir “esquentando” os competidores para a prova, neste sábado (6) acontece o evento chamado de “preview” da corrida a partir das 8h30 na Beira-Mar Continental, em Florianópolis.

