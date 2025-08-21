Ibama multa homem que perseguiu elefante-marinho em praia de SC: ‘Chegam aqui cansados’
Caso foi registrado em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, na madrugada do último domingo (17)
O homem que perseguiu de forma intencional um elefante-marinho que descansava em Araranguá, no Extremo Sul de Santa Catarina, na madrugada do último domingo (17), foi multado por fiscais do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Nas imagens, é possível ver o homem ao se aproximar do mamífero, à noite, com luzes fortes e som alto, o que fez com que o animal fugisse em direção ao mar. Segundo testemunhas, o infrator já havia ido ao local, à tarde, quando teria dirigido um veículo perto da espécie.
