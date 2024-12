Ida ao motel termina em caso de polícia no Sul de SC Ida ao motel termina em caso de polícia no Sul de SC ND Mais|Do R7 01/12/2024 - 16h29 (Atualizado em 01/12/2024 - 16h29 ) twitter

Viatura da PM

Uma tentativa de estelionato foi registrada em um motel em Içara, no Sul de Santa Catarina, no sábado (30). Segundo a PM (Polícia Militar), o gerente do estabelecimento acionou a guarnição após três pessoas tentarem pagar a conta com um Pix falso.

