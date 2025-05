Identificada primeira vítima de grave acidente com mortes na BR-282 em SC O grave acidente deixou duas pessoas mortas na BR-282, em Xaxim, na tarde de quarta-feira (28); com o impacto, um dos carros ficou... ND Mais|Do R7 29/05/2025 - 22h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 22h56 ) twitter

Foi identificado como Volnei Pereira Camargo, de 33 anos, uma das vítimas do grave acidente ocorrido na BR-282, em Xaxim, no Oeste de Santa Catarina, no fim da tarde de quarta-feira (28).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

