Identificada segunda vítima de acidente de lancha em SC Waldir Scott Colombo, 62 anos, está internado na UTI do Hospital Ruth Cardoso com ferimentos graves em ambas as pernas

18/10/2024 - 19h08

