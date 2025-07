Identificadas vítimas de grave acidente na BR-470 em SC Seis pessoas estavam no carro que colidiu com caminhão em Apiúna, no Médio Vale do Itajaí. ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Foram identificadas as vítimas do grave acidente na BR-470, em Apiúna, que matou três pessoas da mesma família na manhã desta sexta-feira (25). Morreram no local Gabriela de Souza, de 36 anos, a sogra, Marizete de Souza, de 60 anos e uma das crianças, identificada como Sophia Valentina Wessner, de 13 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Vigas de concreto esmagam cabine de caminhão e matam motorista em acidente em SC

O que causou o engarrafamento de 10 km na BR-101 em SC?

O que laudo encontrou no sangue de dentista morto em cela em SC