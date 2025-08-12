Identificado ciclista que morreu após colidir contra caminhonete em pequena cidade do Sul de SC
Acidente foi registrado no Centro de Orleans, no início de tarde de sexta-feira (8)
Foi identificado como José Honorato Meira Paraíso, de 40 anos, o ciclista que morreu após colidir contra caminhonete no início de tarde de sexta-feira (9), em Orleans, no Sul de Santa Catarina. O acidente foi registrado por volta de 12h55, na rua Antônio da Silva Cascaes, no Centro do município.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
