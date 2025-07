Identificado corpo de menina que morreu após cair em cânion na divisa de SC e RS Vítima de 11 anos foi localizada a 70 metros abaixo do ponto da queda, durante buscas com drone no mirante do Cânion Fortaleza ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h57 ) twitter

Foi identificado o corpo da menina que morreu após cair em um mirante do Cânion Fortaleza, na cidade gaúcha de Cambará do Sul, na divisa com Santa Catarina. A vítima é Bianca Bernardon Zanella, 11 anos de idade, natural de Curitiba (PR), que realizava um passeio turístico com familiares. A queda aconteceu por volta das 13 horas dessa quinta-feira (10), mas ela foi localizada pelo Corpo de bombeiros às 17 horas, com auxílio de um drone. A vítima foi encontrada a cerca de 70 metros abaixo do ponto da queda.

