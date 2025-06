Identificado empresário que morreu durante acidente no Sul de SC Jonata Gonçalves de Souza morreu na noite desse domingo (1) na estrada geral da Guarda, em Tubarão ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 00h36 (Atualizado em 03/06/2025 - 00h36 ) twitter

Foi identificado o motociclista que morreu durante um grave acidente de trânsito em Tubarão. Trata-se do empresário de Jaguaruna, Jonata Gonçalves de Souza, conhecido como Nona. A moto conduzida por ele colidiu com um carro na noite desse domingo (1), na estrada geral da Guarda, no bairro São João (Margem Direita). A esposa dele, Gisele Ávila, que também estava na moto, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao HNSC (Hospital Nossa Senhora da Conceição).

