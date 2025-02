Identificado homem que morreu após ser arrastado pela correnteza no Oeste de SC Homem foi arrastado pela correnteza enquanto pescava no Rio Chapecó, em Coronel Freitas; família e amigos se despedem da vítima ND Mais|Do R7 17/02/2025 - 16h26 (Atualizado em 17/02/2025 - 16h26 ) twitter

Foi identificado como Geraldo Slotnicki o pescador de 63 anos que morreu afogado após ser arrastado pela correnteza no Rio Chapecó, em Coronel Freitas, no Oeste de Santa Catarina. Slotnicki se afogou na noite de sábado e foi localizado no domingo (16).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

