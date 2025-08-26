Identificado idoso atingido por Land Rover e atropelado por Civic em SC
Acidente aconteceu em Camboriú; Fernando Sizenando, 83 anos, conduzia um ciclomotor quando foi atropelado
O idoso que morreu atropelado em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã de sábado (23) foi identificado como Fernando Sizenando, de 83 anos, conhecido popularmente na região como “Botija”. A informação foi confirmada pela neta da vítima, Andressa da Silva.
O idoso que morreu atropelado em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã de sábado (23) foi identificado como Fernando Sizenando, de 83 anos, conhecido popularmente na região como “Botija”. A informação foi confirmada pela neta da vítima, Andressa da Silva.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: