Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Identificado idoso atingido por Land Rover e atropelado por Civic em SC

Acidente aconteceu em Camboriú; Fernando Sizenando, 83 anos, conduzia um ciclomotor quando foi atropelado

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O idoso que morreu atropelado em Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã de sábado (23) foi identificado como Fernando Sizenando, de 83 anos, conhecido popularmente na região como “Botija”. A informação foi confirmada pela neta da vítima, Andressa da Silva.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.