Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Identificado jovem encontrado morto e enterrado em área de mata em Chapecó

Jovem de 20 anos foi encontrado enterrado no bairro São Pedro após desaparecer em julho; Polícia Civil investiga o caso

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O corpo encontrado enterrado no bairro São Pedro, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina, na tarde de terça-feira (13), foi identificado como Leonardo Alves de Oliveira, de 20 anos. O jovem estava desaparecido desde o dia 20 de julho, quando, segundo familiares, teria saído de casa no bairro Universitário em um domingo à tarde e não retornou.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.