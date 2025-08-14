Identificado jovem encontrado morto e enterrado em área de mata em Chapecó Jovem de 20 anos foi encontrado enterrado no bairro São Pedro após desaparecer em julho; Polícia Civil investiga o caso ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 22h38 ) twitter

O corpo encontrado enterrado no bairro São Pedro, em Chapecó, Oeste de Santa Catarina, na tarde de terça-feira (13), foi identificado como Leonardo Alves de Oliveira, de 20 anos. O jovem estava desaparecido desde o dia 20 de julho, quando, segundo familiares, teria saído de casa no bairro Universitário em um domingo à tarde e não retornou.

