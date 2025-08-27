Identificado motorista que morreu em trágico acidente na SC-108
Colisão frontal aconteceu na tarde dessa terça-feira (26) em Cocal do Sul
Foi identificado o motorista que morreu em trágico acidente na SC-108, em Cocal do Sul. A vítima é Emerson Florêncio Scotti, de 41 anos, morador de Orleans. Ele conduzia um Peugeot 206 que colidiu de frente contra uma picape Volkswagen Saveiro.
Foi identificado o motorista que morreu em trágico acidente na SC-108, em Cocal do Sul. A vítima é Emerson Florêncio Scotti, de 41 anos, morador de Orleans. Ele conduzia um Peugeot 206 que colidiu de frente contra uma picape Volkswagen Saveiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: