Identificado motorista que morreu em trágico acidente na SC-108

Colisão frontal aconteceu na tarde dessa terça-feira (26) em Cocal do Sul

ND Mais

ND Mais

ND Mais

Foi identificado o motorista que morreu em trágico acidente na SC-108, em Cocal do Sul. A vítima é Emerson Florêncio Scotti, de 41 anos, morador de Orleans. Ele conduzia um Peugeot 206 que colidiu de frente contra uma picape Volkswagen Saveiro.

