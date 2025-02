Identificados pai e filha mortos em grave acidente na BR-116, em SC Pai e filha estavam no carro com a família; acidente aconteceu em São Cristóvão do Sul, entre o Meio-Oeste e a Serra catarinense ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h07 ) twitter

Pai e filha foram identificados como as vítimas do grave acidente de trânsito registrado entre caminhão e carro na BR-116 em São Cristóvão do Sul, entre o Meio-Oeste e a Serra catarinense. A colisão aconteceu por volta das 20h30 da segunda-feira (24).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

