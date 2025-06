‘Idolatria ao banditismo’: proibição de músicas com apologia ao crime avança em SC Projeto de lei que estabelece proibição de músicas com apologia ao crime se restringe a apresentações musicais em eventos públicos ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 00h15 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A CSP (Comissão de Segurança Pública) da Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aprovou, nesta quarta-feira (4), o Projeto de Lei 041/2024, que estabelece a proibição de músicas com apologia ao crime em eventos públicos. A autoria do projeto é do deputado Maurício Peixer (PL). Na CSP, o parecer favorável do relator, deputado Sargento Lima (PL), foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares presentes na sessão: Jessé Lopes (PL), Jair Miotto (UNIÃO) e Thiago Morastoni (PODEMOS). O texto segue ainda para outras duas comissões antes de ir a plenário.

Para saber mais sobre essa importante proposta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Quem é o brasileiro ‘chefão’ da Interpol que pode decidir sobre Zambelli na difusão vermelha

VÍDEO: Nuvem funil aparece no céu de SC e intriga moradores; fenômeno é raro

Médico desabafa após atendimento de jovem que morreu no Litoral de SC; ‘muito difícil’