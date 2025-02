Idosa assassinada com tesoura em SC foi morta por R$ 200, aponta investigação Crime aconteceu em dezembro do ano passado, em São Francisco do Sul; com 82 anos, vítima teve uma tesoura cravada no pescoço ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A idosa de 82 anos assassinada com uma tesoura no pescoço em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, teria sido vítima de um latrocínio, de acordo com a Polícia Civil. Durante a ação, os suspeitos teriam levado apenas R$ 200. A prisão do casal apontado como autor do crime ocorreu nesta terça-feira (11).

Para mais detalhes sobre este crime chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Carro fica destruído e motorista morre em grave acidente na BR-280 em SC

Dois homens são mortos a tiros em possível disputa por tráfico em Florianópolis

Até quando dura a onda de calor em SC? Chuva vai amenizar calorão nos próximos dias