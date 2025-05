Idosa de 77 anos morre após ser atropelada em cidade de SC; motorista foge A idosa atropelada foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros Militar caída em cima de uma calçada na avenida Belo Horizonte, no centro... ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 20h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h16 ) twitter

Uma idosa de 77 anos morreu após ser atropelada por uma Fiat/Doblò na avenida Belo Horizonte, no centro do município de Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. O atropelamento aconteceu por volta das 05h25 da madrugada desta sexta-feira (23). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a idosa foi encontrada caída na calçada em frente a uma academia com ausência de sinais vitais. A PM (Polícia Militar) e a Polícia Científica foram acionadas.

