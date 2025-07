Idosa de 84 anos é rendida e amordaçada por criminosos armados em sítio no Sul de SC Vítima foi amarrada e teve R$ 3 mil roubados em Forquilhinha. Ladrões não foram localizados ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Criminosos armados com revólveres renderam uma idosa de 84 anos durante um assalto em um sítio na cidade de Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina. O crime, registrado pela Polícia Militar (PM), aconteceu na segunda-feira (7), no bairro Santa Cruz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este crime chocante.

Leia Mais em ND Mais:

Com movimento de R$ 6 bilhões ao ano, carvão em SC garante 15 anos de futuro; entenda

Onde ficam e o que prometem os três novos hospitais da Grande Florianópolis

Bombeiros entram no quarto dia de buscas por homem desaparecido no rio Canoinhas