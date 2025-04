Idosa de 85 anos desaparece em Joinville após sair de casa da irmã à noite Helena Silvia Ladwig, de 85 anos, foi vista pela última vez no dia 3; seu paradeiro e carro ainda não foram localizados ND Mais|Do R7 09/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h27 ) twitter

Helena Silvia Ladwig, de 85 anos, está desaparecida desde a noite de quinta-feira (3). Ela foi vista pela última vez por um sobrinho, por volta das 22h50, ao sair da casa da irmã, nas proximidades do cemitério municipal do bairro Atiradores, em Joinville, no Norte catarinense.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro dos detalhes desse caso preocupante.

