Idosa desmaia ao aplicar veneno em formigueiro e fica desaparecida em SC

Uma idosa de 88 anos desapareceu em Porto União, no Planalto Norte de Santa Catarina, após desmaiar em uma área de mata. O caso aconteceu na última segunda-feira (31) e foi divulgado pela PM (Polícia Militar) nesta quarta-feira (2).

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

