Idosa é atacada pelo marido com panela após discussão em Pinhalzinho A mulher de 82 anos foi amparada por familiares e apresentava um corte na cabeça; ela relatou que foi agredida com uma panela pelo... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 11h27 ) twitter

Uma idosa de 82 anos foi levada ao hospital com um ferimento na cabeça em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. Ela relatou para o Corpo de Bombeiros que foi atacada pelo marido no fim da tarde de segunda-feira (20).

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

