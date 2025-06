Idosa é atropelada em faixa de pedestre por motociclista e morre em Brusque Vítima atropelada em faixa de pedestre é identificada como Eulina Maria Rudolfo Torresani, de 77 anos ND Mais|Do R7 10/06/2025 - 15h37 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma mulher de 77 anos morreu após ser atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestres no bairro Águas Claras, em Brusque. O acidente aconteceu na manhã da última segunda-feira (09). A vítima foi identificada como Eulina Maria Rudolfo Torresani, segundo as apurações da NDTV RECORD. Ela foi encontrada caída na rua Augusto Klapoth já inconsciente, em parada cardiorrespiratória e hemorragia intensa na região do crânio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

‘Mexeu com minha namorada’: Adolescente agride menino de 12 anos com garrafada na cabeça em SC

Hospital São José abre mais de 20 vagas de emprego em Criciúma para diversos setores

Motorista foge após colidir em ambulância que atendia ocorrência no Oeste de SC