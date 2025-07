Idosa é libertada após cárcere privado imposto por filho e nora em Urussanga Segundo a PM, suspeitos impediam visitas e controlavam a renda dela mediante agressões e violência psicológica ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma idosa mantida em cárcere privado pelo filho e pela nora foi libertada por policiais militares em Urussanga, no Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (30), em uma casa no bairro Villa. De acordo com a PM (Polícia Militar), a vítima confirmou que era mantida no local sob violência psicológica. Ela relatou sofrer agressões físicas e ameaças, além de ter a aposentadoria controlada pelo casal — um homem de 61 anos e uma mulher de 38 anos — que também proibia a visita de parentes.

Saiba mais sobre essa história chocante e os desdobramentos do caso no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Pesquisa aponta bairros de Criciúma ideais para empreender; veja setores com maior demanda

Por que Santa Catarina é o estado que mais consome alimentos ultraprocessados no Brasil?

SC tem neve e até -6°C: três cidades amanhecem sob frio intenso no início de julho