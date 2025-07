Idosa e motociclista morrem após carro cruzar frente de moto em trevo de SC Acidente que matou idosa e motociclista ocorreu na SC-418, em São Bento do Sul ND Mais|Do R7 14/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 09h17 ) twitter

Um grave acidente matou duas pessoas na tarde deste domingo (13), na rodovia SC-418, em São Bento do Sul. Tudo aconteceu por volta das 15h20, quando um carro obstruiu uma motocicleta no trevo alemão que dá acesso ao bairro Itália. Segundo informações da PMRv (Polícia Militar Rodoviária), o motorista do veículo, um homem de 73 anos, fazia uma conversão à esquerda quando chocou com a moto.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

