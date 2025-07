Idosa em cadeira de rodas e marido são resgatados de casa em chamas em SC O casal estava preso na sacada do segundo andar da casa devido à intensa fumaça. ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 06h16 (Atualizado em 04/07/2025 - 06h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um casal de idosos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em Rio Negrinho, no Norte de Santa Catarina, durante um incêndio em uma casa no bairro São Rafael, na manhã desta quinta-feira (3). O homem, de 82 anos, e a esposa, de 75, que é cadeirante, estavam presos na sacada do segundo andar da casa devido à intensa fumaça.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este emocionante resgate!

Leia Mais em ND Mais:

Qualidade do ar será monitorada em SC com investimento de R$ 6,5 milhões

MP denuncia guru preso em Florianópolis por outros 20 crimes sexuais, inclusive contra menores

Jurassic World da vida real: fóssil de 70 milhões de anos será exposto em SC