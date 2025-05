Idosas retornam para casa após grave acidente que matou duas pessoas na BR-280 em SC Abaladas, sobreviventes receberam apoio de amigos e familiares ao chegarem em Balneário Rincão, no Sul do estado, após acidente em... ND Mais|Do R7 04/05/2025 - 07h39 (Atualizado em 04/05/2025 - 07h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As idosas sobreviventes da tragédia registrada na BR-280, conhecida como Serra de Corupá, retornaram para casa neste sábado (3). Elas passaram por atendimento médico antes de serem liberadas e retornarem para Balneário Rincão. Heliane Quevedo Cagnin e Stela Maris Martimelli Dário não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local do acidente.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e o retorno das sobreviventes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Lady Gaga no Rio de Janeiro: show terá abertura surpresa e after com Duda Beat na madrugada

Brasileira encontrada morta no Japão acompanhou GP de Fórmula 1; suspeito do crime é preso

‘Tragédia’: quem é motorista que morreu em colisão frontal na SC-114