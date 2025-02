Idoso de 77 anos morre após ser arremessado de carro em São Lourenço do Oeste O carro saiu da pista e capotou em um barranco no interior do município; o idoso não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h07 ) twitter

Um idoso de 77 anos morreu após ser arremessado para fora do carro em um acidente de trânsito ocorrido no início da tarde de domingo (26), na Linha Poço Redondo, interior de São Lourenço do Oeste, no Oeste de Santa Catarina.

