Idoso de 82 anos desaparece durante pescaria no Rio Chapecó, em SC; buscas continuam O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para iniciar as buscas pelo idoso que desapareceu nas proximidades do Rio Chapecó, em Águas... ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 13h06 (Atualizado em 14/02/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender um possível afogamento de um homem de 82 anos que desapareceu ao ir pescar no Rio Chapecó, em Águas de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O desaparecimento ocorreu na quarta-feira (12) e as buscas continuam na manhã desta sexta-feira (14).

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Tempestade causa destruição em Corupá; Guaramirim decreta emergência

Alerta de terremoto em São Paulo? O que se sabe sobre aviso emitido pelo Google

Batida violenta na BR-282 deixa caminhoneiro preso às ferragens e bloqueia rodovia em SC