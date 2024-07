Idoso de 84 anos é encontrado morto no pátio de casa em SC Um idoso de 84 anos foi encontrado morto na tarde da última terça-feira (2), no pátio de casa, no Contorno Sul, no bairro Campo Experimental...

