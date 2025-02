Idosos têm prejuízo de R$ 1,5 milhão e perdem todo o dinheiro da aposentadoria ao comprar casa Casal investiu todo o valor da aposentadoria para realizar sonho de uma casa nova; entenda o caso ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com o portal americano Live and Invest Overseas, a Espanha é considerada o melhor destino para aposentadoria. Muitos aposentados, em busca de uma vida tranquila e ensolarada, utilizam suas economias para comprar imóveis. No entanto, o que deveria ser um sonho de aposentadoria perfeita acabou em pesadelo para o casal britânico Phil e Anne Bulman.

Saiba mais sobre essa história trágica e os desafios enfrentados por aposentados ao buscar a casa dos sonhos no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Saiba o que é a Lei do Piso Mínimo do Frete no setor de transporte

Jorginho Mello inaugura alças de acesso da Antônio Heil à BR-101 em Itajaí

Melhores hospitais do Brasil: duas instituições de Criciúma estão na lista de 2025