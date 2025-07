IEL/SC oferece mais de 400 oportunidades de emprego e estágio em SC Há oportunidades para estudantes e profissionais com ensino médio, técnico, superior e pós-graduação, em diversas cidades do estado... ND Mais|Do R7 04/07/2025 - 05h35 (Atualizado em 04/07/2025 - 05h35 ) twitter

Com mais de 400 oportunidades em diferentes níveis de formação o IEL/SC (Instituto Euvaldo Lodi de Santa Catarina), vinculado à FIESC, está com vagas abertas em todo o estado. As vagas abrangem estágios, bolsas de pesquisa em inovação, programas de aprendizagem e vagas efetivas para profissionais com ensino superior completo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como se candidatar e as áreas com mais oportunidades! saiba mais

