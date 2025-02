IFSC seleciona professores substitutos para atuação em 11 cidades As 22 vagas estão distribuídas em diversas cidades de SC com salário que pode chegar a R$ 6.356,02 ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 29/01/2025 - 18h08 ) twitter

Estão abertas até 2 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo que vai contratar professores substitutos para o IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina). São 22 vagas em diversas áreas nas cidades de Araranguá, Chapecó, Florianópolis, Garopaba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, São Carlos, São Lourenço do Oeste e Xanxerê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as oportunidades!

