Ilha do Campeche será nova Fernando de Noronha? O plano de Florianópolis para ponto turístico

A Ilha do Campeche passará a ser administrada pela Prefeitura de Florianópolis a partir de 18 de agosto. A responsabilidade, que era do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), foi transferida para o município em uma conciliação mediada pela Justiça Federal. Alexandre Waltrick Rates, secretário municipal do Meio Ambiente, detalhou os planos do município para o ponto turístico.

