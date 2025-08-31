Logo R7.com
Ilhas de Dubai em SC? Píer de Itapema estreia técnica única na América Latina

Novo Píer de Itapema que trazer o ‘melhor dos dois mundos’ com ambientes externos e internos para todas as idades

O Píer Oporto surgiu com uma finalidade ambiental, turística e econômica para a cidade de Itapema. Ele é o primeiro píer de seu tipo na América Latina e um dos únicos no mundo a ser construído por meio de um “anteparo de aterro”, estilo semelhante ao utilizado em Dubai. A expectativa é que a inauguração aconteça no mês de outubro deste ano.

