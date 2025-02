Ilustradora de Joinville cria capa para revista The New Yorker, uma das mais marcantes do mundo A revista foi fundada em 1925, nos Estados Unidos, pelos jornalistas Jane Grant e Harold Ross ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 09h26 (Atualizado em 27/02/2025 - 09h26 ) twitter

De Joinville para o mundo, a ilustradora joinvilense Camila Rosa celebra um dos momentos mais altos de sua trajetória: criar uma das capas comemorativas da edição de 100 anos da revista The New Yorker. A revista foi fundada em 1925 pelos jornalistas Jane Grant e Harold Ross e é considerada uma das mais marcantes do mundo.

