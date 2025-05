Imagens de primeiro grande lanço de tainhas chamam atenção no Sul de SC Cerco de tainhas no Farol de Santa Marta rende quase duas toneladas no início da safra e anima pescadores ND Mais|Do R7 21/05/2025 - 04h55 (Atualizado em 21/05/2025 - 04h55 ) twitter

ND Mais

As tainhas chegaram no Litoral Sul de Santa Catarina. No início da tarde desta terça-feira (20), os pescadores da prainha do Farol de Santa Marta, em Laguna, registraram o primeiro bom lanço na região. Segundo o empresário e surfista, João Baiuka, quase duas toneladas de peixe foram pescadas. “Além de gerar renda para a comunidade, o cerco de tainhas também fomenta o turismo e a culinária local. Que venham muitos outros nessa temporada que está só começando”, disse.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a pesca artesanal da tainha!

