Imagens impressionantes: acidente entre moto e caminhão em Chapecó Motorista ficou gravemente ferido e foi levado ao HRO pelos socorristas; vídeo mostra o momento da batida entre a moto e o caminhão... ND Mais|Do R7 09/09/2024 - 19h40 (Atualizado em 09/09/2024 - 19h40 ) ‌



Uma câmera de segurança flagrou o exato momento da colisão de uma motocicleta com um caminhão na avenida Ernesto José de Marco, no bairro Efapi, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. O motorista, de 25 anos, ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao HRO (Hospital Regional do Oeste) durante a manhã desta segunda-feira (9).

