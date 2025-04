Imóveis demolidos na praia do Forte passaram por análise individual Quatro edificações foram derrubadas por razões diferentes e, de acordo com o Iphan, sem chances de regularização; longo processo segue... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 17h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h01 ) twitter

Um imóvel estava em área de preservação ambiental, outro foi construído após 2014 e outros dois causavam dano visual à ambiência da Fortaleza de São José da Ponta Grossa, na praia do Forte, em Florianópolis. Esses motivos que, conforme o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), provocaram a demolição das quatro edificações nesta terça-feira (29) no bairro do Norte da Ilha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as demolições e suas implicações.

