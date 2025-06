Imóveis em Florianópolis com apenas um quarto são os que mais valorizam no último ano Preço de imóveis em Florianópolis é o quinto maior do país, com uma média de R$ 12.320/m² ND Mais|Do R7 09/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Florianópolis possui o 5º metro quadrado mais caro quando se trata da compra de imóveis para morar. Conforme o índice FipeZap+ de maio, divulgado na terça-feira (3), a casa própria é comprada na capital catarinense por uma média de R$ 12.320/m², preço 9,5% mais alto do que há um ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a valorização dos imóveis em Florianópolis!

Leia Mais em ND Mais:

Serra do Rio do Rastro é liberada após 10 horas de bloqueio por acidente com carreta

Tradição passada à mão: ofícios artesanais moldam gerações em Florianópolis

Decreto com proibições de entrada nos EUA entra em vigor nesta segunda; veja quem foi afetado