Imóveis em praias famosas de SC vão a leilão com descontos de até R$ 500 mil; saiba onde

Leilão de imóveis acontece nesta quarta-feira e oferece descontos de até 32% em locais badalados de Santa Catarina

ND Mais

ND Mais

Diversos imóveis residenciais em Santa Catarina estão disponíveis para leilão com descontos que podem chegar a R$ 500 mil em relação ao valor de mercado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das oportunidades imperdíveis!

